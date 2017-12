Inter e Fortaleza empatam no Beira-Rio Quando mais precisava de uma vitória para consolidar uma posição entre os classificados à Taça Libertadores da América, o Inter apenas empatou por 1 a 1 com o Fortaleza, nesta quarta-feira à noite, em Porto Alegre, em jogo pela 41ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com isso, o time gaúcho chegou aos 65 pontos, enquanto o Fortaleza foi para 42, somando um importante ponto para escapar da zona do rebaixamento. O jogo começou e, como era esperado, o Fortaleza mostrou que estava em campo só para se defender. O Inter, com isso, foi para a frente e logo mostrou que queria resolver o jogo nos primeiros minutos. Num ataque, aos sete minutos, Messias fez falta violenta em Diego na entrada da área e foi expulso pelo árbitro. O domínio do Inter aumentou, mas as chances de gol não surgiam. Ao contrário, quem marcou foi o Fortaleza: aos 17 minutos, numa cobrança de falta de Chiquinho, Wilson se antecipou a Clemer e fez gol contra. Depois, mesmo com a vantagem de um jogador a mais, o Inter não soube atacar. Diego e Jéfferson Feijão se submeteram demais aos zagueiros Fernando e Ronaldo Angelin, que se antecipavam aos atacantes do Inter. Aos 28 minutos, Daniel Carvalho acertou a trave de Renato, no único lance perigoso da equipe de Muricy Ramalho. Era muito pouco e todos reconheceram isso na saída para o vestiário, no intervalo. ?Dei azar no único chute do Fortaleza contra o nosso gol", lamentou Wilson. O Fortaleza veio para a segunda etapa com Erandir em lugar de Finazzi para proteger ainda mais a defesa. No Inter, Sangaletti sentiu lesão muscular e foi substituído por Cleiton Xavier, passando a jogar com dois zagueiros. Aos 16 minutos veio o empate com Gavillán: ele aproveitou um cruzamento de Daniel Carvalho e, de cabeça, tocou sem chances para Renato. Aos 23, o mesmo Gavillán perdeu a chance de colocar o Inter em vantagem, chutando para fora um pênalti inexistente marcado sobre Daniel Carvalho.