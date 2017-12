Inter e Goiás vencem e avançam para a próxima fase da Copa São Paulo

Mais dois grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior chegaram ao fim na manhã deste domingo. Internacional e Goiás fizeram valer o favoritismo, venceram e garantiram a classificação como líderes de suas chaves.

No Estádio Martins Pereira, em São José dos Campos, o Inter bateu o São José por 3 a 1 e segue com 100% de aproveitamento, avançando sem problemas no Grupo 20. Na partida preliminar, Mogi Mirim e Aimoré-RS empataram por 3 a 3 e a equipe paulista garantiu a segunda colocação com quatro pontos, passando também para a próxima fase.

O Goiás teve mais dificuldade, mas também avançou com três vitórias na primeira fase. Neste domingo, o time goiano bateu o Corissabá-PI por 4 a 2 no Nicolau Alayon, em São Paulo, mas perdia por 2 a 1 até os 45 minutos do segundo tempo.

Ainda em São Paulo, os anfitriões do Nacional perderam por 2 a 0 para o Pérolas Negras, time convidado do Haiti, mas se classificaram mesmo assim graças ao saldo de gols: -1 contra -3 do adversário. Essa foi a primeira vitória dos haitianos, que se despedem de sua segunda participação na Copa São Paulo.

Confira os jogos da manhã de domingo:

Goiás 4 x 2 Corissabá-PI

Aimoré 3 x 3 Mogi Mirim

Nacional 0 x 2 Pérolas Negras-HTI

São José-SP 1 x 3 Internacional