Inter é goleado pelo Boca: 4 a 2 O Internacional não conseguiu segurar o Boca Juniors nesta quarta-feira à noite e foi goleado por 4 a 2, no Estádio La Bombonera, em Buenos Aires, na Argentina. Sua situação está complicada com este placar. Para se classificar diretamente à final da Copa Sul-Americana 2005, o time gaúcho precisará ganhar por três gols de diferença na próxima quarta-feira, em Porto Alegre (RS). Se ganhar por apenas dois gols a mais que o adversário, a decisão da vaga será em cobranças de pênaltis. Quanto à partida, o Internacional tentou jogar nos contra-ataques e foi bem até cerca dos 20 minutos do primeiro tempo. Depois disso, o Boca Juniors dominou. Tanto que teve três grandes chances de marcar, sendo que em duas destas o goleiro Clemer foi obrigado a fazer grandes defesas. Logo no início do segundo tempo, o Internacional surpreendeu e abriu o placar com 40 segundos de partida. Rafael Sóbis tabelou com Diego na entrada da grande área pelo lado esquerdo e ficou sozinho, de frente para Abbondanzieri, só chutando forte no ângulo direito do goleiro para fazer 1 a 0. O Boca Juniors partiu para cima e deu espaços para os contra-ataques. Com isso, o Inter teve boas chances, mas não segurou o adversário por muito tempo. Aos 9 minutos Traverso aproveitou um rebote de Clemer para empatar a partida. A virada aconteceu cinco minutos depois. Cagna recebeu a bola na intermediária, avançou e chutou forte. A bola partiu próxima do chão e pingou antes de Clemer defendê-la. Resultado: ela passou, bateu na trave, nas costas do goleiro e entrou no gol. Boca Juniors 2 a 1. O time argentino ainda ampliou com Palermo, impedido, aos 21 minutos, após boa jogada de Tevez. E Cardozo, aos 24 minutos, arriscando num chute de fora, que entrou no canto direito de Clemer. O Internacional conseguiu marcar o segundo aos 37 minutos, com Diego aproveitando um cruzamento de Chiquinho, na esquerda.