Inter e Grêmio duelam no Gaúcho O Internacional enfrenta o Grêmio neste domingo, pelo campeonato gaúcho, de olho na vaga para a fase final e, ao mesmo tempo, na eliminação do rival. Para ter duplo motivo para festejar, o time terá de ganhar. Um empate também alija o Grêmio da competição, mas não assegura uma das duas vagas ao Internacional, qualquer que tenha sido o resultado de Juventude e Caxias no sábado. Antes da penúltima rodada do quadrangular iniciar, o Internacional liderava com sete pontos, seguido pelo Juventude, com seis; Caxias, com cinco; e Grêmio, com dois. Enquanto o técnico Muricy Ramalho tem apenas uma dúvida, entre Thiago Matos e Valdir na ala-direita, Tite tem problemas causados por lesões e por decisões judiciais. O atacante Luís Mário, lesionado, não tem presença confirmada. Pode ser substituído por Basílio. O zagueiro Claudiomiro, o volante Tinga e o armador Rodrigo Fabri, expulsos no jogo contra o Juventude, foram absolvidos pelo Tribunal de Justiça Desportiva na sexta-feira. Mas o Grêmio não sabe se escala os jogadores porque há uma orientação da Fifa mandando punidos com cartão vermelho cumprirem suspensão automática. Não é o caso dos três gremistas, que foram julgados antes de ficarem fora de um jogo. O grupo 2 do campeonato gaúcho reúne outros 14 times. Dez deles jogam neste domingo: Santa Cruz x Pelotas, Esportivo x São José de Cachoeira do Sul, Passo Fundo x Santo Ângelo, Veranópolis x Glória e São Gabriel x Palmeirense.