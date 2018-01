Inter e Grêmio na lanterna do Gaúcho Os dois clubes mais tradicionais do Rio Grande do Sul, Internacional e Grêmio, chegaram ao final da terceira rodada do Campeonato Gaúcho, nesta quarta-feira, sem conseguirem sequer uma vitória até agora. E, com isso, são os lanternas de seus grupos. Na chave 1, o Internacional perdeu para o Veranópolis por 1 a 0, gol marcado por Michel aos 48 minutos do segundo tempo. Nos outros jogos do grupo, o Glória empatou com o Farroupilha por 1 a 1 e o Novo Hamburgo empatou com o Santa Cruz, também por 1 a 1. O Glória lidera a chave com cinco pontos e saldo de três gols. O Santa Cruz está em segundo lugar, com cinco pontos e saldo um. O Veranópolis é o terceiro, com quatro pontos e saldo zero, seguido pelo Novo Hamburgo, que também tem quatro pontos e saldo de dois gols negativos. Farroupilha e Internacional têm dois pontos cada e saldo de um gol negativo, mas o time de Pelotas está na quinta posição porque já marcou dois gols, enquanto o Inter fez apenas um. Já no grupo 2, o Grêmio empatou com o Guarani de Venâncio Aires por 1 a 1, no estádio Olímpico. O gol do Tricolor foi marcado por Somália, de pênalti, mas Juca empatou. Somália teve a chance de fazer mais um gol, mas desperdiçou o segundo pênalti que cobrou. Nos outros jogos do grupo, o Brasil de Pelotas ganhou do Caxias por 3 a 1 e o São José de Cachoeira do Sul derrotou o São Gabriel também por 3 a 1. Com isso, a chave é liderada pela Brasil, com sete pontos. O São José de Cachoeira do Sul é o segundo, com quatro pontos e saldo de um gol. O Guarani de Venâncio Aires é o terceiro, com quatro pontos e saldo zero. E o Caxias é o quarto, com quatro pontos e saldo negativo de um gol. O São Gabriel é o quinto, com três pontos, e o Grêmio é sexto, com apenas dois. Na chave 3 está a grande sensação do campeonato, o 15 de Novembro, que foi a Caxias do Sul e ganhou do Juventude por 1 a 0. Foi a terceira vitória em três jogos do time de Campo Bom, que ainda não sofreu gol e lidera a competição com nove pontos. Nos outros jogos dessa chave, o Esportivo ganhou do Passo Fundo por 2 a 1, em Bento Gonçalves, e o São José de Porto Alegre perdeu em casa para a Ulbra por 3 a 1. Apesar da derrota, o Juventude manteve a vice-liderança, com quatro pontos e saldo de um gol. Ulbra e São José de Porto Alegre também estão com quatro pontos, mas têm saldo negativo de um gol. A Ulbra é a terceira porque marcou seis gols, enquanto o São José de Porto Alegre marcou quatro gols e é o quarto. O Esportivo é o quinto, com três pontos e o Passo Fundo é o sexto, com um ponto.