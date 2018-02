Inter e Grêmio têm times definidos Inter e Grêmio já estão com suas equipes definidas para os jogos da terceira rodada da fase semifinal do Gauchão, neste sábado. Líder do Grupo 4 ao lado 15 de Novembro com quatro pontos ganhos, o Grêmio joga novamente fora, desta vez em Pelotas, contra o Brasil, para tentar a liderança. O técnico Hugo de León, que já definiu Samuel como substituto do lesionado Marcelinho, sabe que o adversário, que perdeu as duas primeiras partidas, tem como único objetivo a vitória, para recuperar-se das duas derrotas anteriores. No Inter, satisfeito com o desempenho do time, principalmente após a goleada de 4 a 0 sobre o Veranópolis, na quarta-feira, o técnico Muricy Ramalho mantém a mesma escalação para enfrentar o Glória, em Porto Alegre, com Diogo - que deixou seu irmão gêmeo Diego na reserva - no ataque, ao lado de Rafael Sóbis: "Quem treina e joga bem, continua no time", definiu. Com uma vitória, o Inter, que ainda não levou gols este ano em jogos no seu estádio, vai a nove pontos ganhos e praticamente encaminha a vaga rumo à final do campeonato. Caxias x 15 de Novembro (grupo 4) e Veranópolis x Juventude (grupo 5) completam a rodada.