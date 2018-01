Inter e Juventude ficam no empate Internacional e Juventude só conseguiram empatar, por 1 a 1, nesta segunda-feira à noite, no Beira-Rio, em jogo válido pela primeira rodada do campeonato gaúcho. O resultado deixou os quatro times do Grupo 1 embolados com um ponto cada. Caxias e Grêmio, os outros dois participantes, também haviam empatado, no jogo de abertura da rodada, no sábado, por 0 a 0. O Internacional saiu na frente, com um gol do volante Flávio, que acertou um chute indefensável, de fora da área, aos 23 minutos do primeiro tempo. O Juventude empatou aos 15 minutos do segundo tempo. Michel sofreu pênalti, que Marcelo cobrou sem chances para o goleiro Clêmer. Na próxima rodada, no final de semana, o Grêmio enfrenta o Internacional e o Caxias pega o Juventude. Os dois primeiros colocados deste grupo classificam-se para as finais, que serão disputadas em julho. Os outros dois classificados sairão do Grupo 2, que reúne 14 clubes e será disputado entre março e junho.