Inter e Juventus empatam em Milão Um jogo definido nos seis minutos finais. Foi assim o clássico entre Inter e Juventus, que terminou empatado em 1 a 1, hoje, em Milão, pela quinta rodada do Campeonato Italiano. A Inter chega aos 14 pontos e segue na liderança. A Juventus, que foi melhor durante toda a partida, soma, com o empate, nove pontos. O jogo caminhava para um empate sem gols, bem ao estilo da maioria dos clássicos disputados na Itália, quando, aos 44 minutos do segundo tempo, a equipe de Turim conseguiu um pênalti, cometido por Coco sobre Camoranesi. Alessandro del Piero não desperdiçou e colocou o time visitante em vantagem. Quando o resultado parecia definido, brilhou a estrela do centroavante Vieri, da Inter. Ele marcou aos 50 minutos (o jogo ficou paralisado por causa das reclamações ao pênalti da Juventus). Com gols de Émerson, Candela e Tommasi, a Roma venceu o Empoli, fora de casa, por 3 a 1, e conquistou a terceira vitória consecutiva. O gol dos donos da casa foi de Di Natalie. Domingo - Filippo Inzaghi está confirmado no Milan que enfrenta neste domingo o Atalanta (10h, com TV - RAI), fora de casa. O atacante havia sido cortado da delegação da Itália que jogou contra o País de Gales, na última quarta-feira, por sentir fortes dores no pé esquerdo, mas foi liberado pelo departamento médico da equipe. Na sexta-feira, o técnico Luiz Felipe Scolari esteve no centro de treinamentos do Milan. Foi recepcionado pelo vice-presidente Adriano Galliani e cumprimentou os jogadores brasileiros do elenco: Dida, Roque Júnior, Serginho, Rivaldo e Leonardo. Carlo Ancelotti, técnico do Milan, ganhou mais um reforço para a temporada. Contratado na semana passada, o meia Leonardo está à disposição do técnico. "Leonardo é uma grande pessoa, seu trabalho será muito útil para nós", comentou Ancelotti, que aproveitou para falar sobre o atual momento do Milan, que neste campeonato ganhou três jogos, empatou um e ainda não perdeu. Na Copa dos Campeões, foram três vitórias em três partidas. "Esperava encontrar mais dificuldade na Copa dos Campeões, que era uma incógnita para uma equipe que mudou muito." Para este domingo, Rivaldo está confirmado no time. O zagueiro Roque Júnior voltou a treinar nessa semana, mas não joga. Ele estava afastado desde 14 de agosto, quando sofreu uma lesão nas costas durante a partida contra o Slovan Liberec, pela fase preliminar da Copa dos Campeões. "Já se passaram 45 dias. No Brasil, me cuidei bem para não perder a mobilidade. Agora estou aqui para concluir minha recuperação, esperando ficar disponível para jogar o mais rápido possível", disse o zagueiro. "Vi todas as partidas do Milan. Gostei muito e estou feliz com as vitórias. Espero que a equipe possa continuar evoluindo e quero poder dar minha contribuição." Em grande fase no time, o goleiro Dida barrou definitivamente Abbiati, que ficou muito tempo fora recuperando-se de contusão. Apesar disso, o goleiro não pensa em deixar o Milan. "Estou lidando bem com a situação, treinando e fazendo o melhor. Sinto-me bem, mas isso não significa que eu esteja me dando por satisfeito com a reserva. De qualquer forma, sigo trabalhando?, declarou. "Nasci em Milão, vivo em Milão e jogo no Milan. Não conheço time melhor. Sobre o futuro não posso dizer nada, mas por enquanto fico e aguardo uma possibilidade para mostrar meu valor." A Lazio se mantém firme - A Lazio recebe o Perugia. O time romano conquistou duas vitórias e um empate neste campeonato, além de ter sofrido uma derrota. A equipe perdeu jogadores importantes para a temporada. São os casos do zagueiro Alessandro Nesta, vendido para o Milan, e do atacante argentino Hernán Crespo, negociado com a Inter. Mesmo assim, ninguém no clube acredita que isso possa enfraquecer o time. Segundo o atacante argentino Cláudio López, a Lazio não pode deixar que perdas importantes abalem o grupo. "A equipe tem jogado para ganhar e está pronta para isso, mesmo sem a atuação de Crespo", afirmou o jogador. "É claro que sentimos a sua ausência porque trata-se de um amigo. Além de um grande jogador, é uma pessoa com a qual compartilhei muitos momentos importantes, tanto dentro quanto fora de campo. Apesar da saída dele, a Lazio tem de continuar ganhando." Atualmente, a dupla de ataque tem sido formada por Cláudio López e Corradi, contratado junto ao Chievo para substituir Crespo, mas contra o Perugia, Enrico Chiesa pode reaparecer. Apesar de afirmar que a equipe tem de continuar ganhando, Cláudio López não tem marcado muitos gols. "Não estou marcando os gols como deveria porque estou ocupando outra função em campo, segundo o esquema que propõe o técnico (Roberto Mancini). Eu sou um ponta, mas não tenho problemas em me movimentar por todo o ataque. Acredito que em breve voltarei a marcar gols." O treinador Mancini não poderá escalar amanhã o volante Diego Simeone, que sofreu uma cirurgia no menisco do joelho direito. Os médicos da Lazio estão otimistas quanto à recuperação do jogador. Esperam que o atleta já esteja à disposição para o clássico do dia 27, contra a Roma, no Estádio Olímpico. "Quis operar seguindo o conselho dos médicos. O problema no joelho não me permitia correr normalmente. Tudo correu bem na operação e agora desejo voltar o quanto antes a trabalhar com os meus companheiros", disse Simeone. Demais jogos: Bologna e Brescia; Como e Piacenza.; Torino e Chievo; Udinese e Reggina e Modena e Parma.