Inter e Juventus empatam na Itália O clássico entre os líderes do Campeonato Italiano, Inter de Milão e Juventus, acabou empatado por 2 a 2, neste sábado, em Milão. Com o resultado, a Inter continua líder com 53 pontos e a Juventus, em segundo lugar, com 52 pontos. A Inter abriu o placar aos seis minutos com o holandês Seedorf e logo depois o francês Trezeguet empatou. A Juventus virou a partida aos 37 minutos do segundo tempo com Igor Tudor. Mas no minuto final, Seedorf marca mais um e empata o jogo para a Inter. Neste domingo, a Roma, que soma 50 pontos, poderá assumir a liderança do campeonato se vencer a equipe do Lazio, que ocupa a sétima posição. Outros sete jogos completam a 26.ª rodada do Campeonato Italiano.