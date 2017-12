Inter e Juventus jogam amanhã na Itália A Juventus, líder isolada do Campeonato Italiano, com 23 pontos, testa sua força contra o Modena, oitavo colocado (14 pontos), neste sábado, fora de casa, pela 10ª rodada. O técnico Marcello Lippi deverá poupar o atacante Marco Di Vaio, que na rodada passada marcou dois na goleada por 4 a 1 sobre a Udinese. Alessandro del Piero, que tem recuperado o seu melhor futebol depois de ficar muito tempo contundido, começa como titular. Ele jogará ao lado do francês David Trezeguet. A ESPN International transmite a partida ao vivo, a partir das 15h. Na outra partida deste sábado, a Inter recebe o Reggina (com ESPN Brasil, a partir das 15h30). O centroavante Christian Vieri, com forte gripe, não deve jogar. Outros problemas para o técnico Alberto Zaccheroni são Helveg, Cocco e Materazzi, que estão contundidos. A equipe de Milão ocupa a quinta colocação, com 16 pontos.