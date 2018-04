Inter e Juventus tentam se isolar na liderança do Italiano

Inter de Milão e Juventus voltam a atrair as atenções para o fim de semana do Campeonato Italiano. Pela sexta rodada, os times entraram em campo em busca de assumir a liderança de forma isolada.

Os times entram para a rodada com a confiança de terem conseguido uma certa distância para Genoa e Sampdoria, porém cansados por terem jogado no meio de semana.

A Juventus vem de um empate em 2 a 2 na quinta-feira com o Genoa. Apesar de já no fim de semana passado os genoveses terem ficado um pouco atrás da liderança da tabela, na partida de ontem mostraram que podem surpreender no Italiano.

Para o jogo com o Bologna, apenas o 14.º na tabela e que vem de vitória contra o Livorno, a Juventus ainda não confirmou a presença do meia Diego, mas deve ter Felipe Melo e Amauri.

Tarefa mais complicada terá a Inter, que enfrentará a Sampdoria, um das equipes mais fortes do Campeonato Italiano. O time de Milão vem de uma vitória por 3 a 1 sobre o Napoli, na última quarta-feira.

Inter e Juventus dividem a liderança com 13 pontos, um a mais que a Sampdoria e dois a mais que o Genoa, que enfrentará a Udinese para tentar se aproximar da ponta.

A Udinese foi a responsável por agravar a crise no Milan ao vencer no meio de semana por 1 a 0. O time do técnico Leonardo, que deve manter Ronaldinho Gaúcho no banco, está em 11.º e busca a recuperação contra o Bari.

Após o empate por 3 a 3 com o Palermo, a Roma enfrenta o Catania, que chega também de um empate contra o Atalanta. A outra grande equipe da capital italiana, a Lazio, busca se recuperar contra o Palermo, após a derrota por 2 a 1 para o Parma no meio de semana.

Completam a sexta rodada as partidas entre Livorno e Fiorentina, Parma e Cagliari, Chievo e Atalanta, e Napoli e Siena.