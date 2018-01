Inter e Juventus vão atrás da liderança Inter de Milão e Juventus jogam neste sábado, pela quarta rodada do Campeonato Italiano, contra Udinese e Reggina respectivamente, prontos para assumir a liderança (pelos menos até domingo, quando será completada a rodada com mais sete jogos). As duas equipes têm sete pontos ? o mesmo número de Roma, Parma e Milan. Aparentemente, os dois confrontos devem ser bastante equilibrados, principalmente o da equipe milanesa, que ainda não contará com Vieri e o uruguaio Recoba, com problemas musculares. O técnico Héctor Cúper trabalha sob constante pressão. Nem mesmo a vitória (3 a 0) contra o Arsenal, fora de casa, na estréia da Liga dos Campeões, foi capaz de acalmar o ambiente. Dias depois, a Inter não passou de um empate sem gols com a Sampdoria, em Milão. ?Jogamos bem contra equipes que praticam o bom futebol, mas precisamos melhorar contra aqueles que não deixam jogar?, adverte o meia holandês Andy van der Meyde, recém-contratado do Ajax. Mais uma vez, Cúper apostará na dupla de ataque que jogou bem contra o Arsenal: o argentino Julio Ricardo Cruz e o nigeriano Obafemi Martins. Em Reggina, o grande problema do técnico da Juventus, Marcello Lippi, está no meio-de-campo. O meia Alessandro Del Piero ficará um mês afastado dos gramados por causa de um estiramento muscular. Com esse desfalque, o treinador deverá apostar em Marco di Vaio, que marcou os dois gols no empate contra a Roma, por 2 a 2, domingo passado.