Inter e Juventus vencem e lideram Juventus e Internazionale sofreram, mas venceram por 2 a 1 e mantiveram aproveitamento total em seus respectivos grupos na Liga dos Campeões da Europa. As duas equipes italianas, no entanto, têm a companhia de Monaco e Real Sociedad, também com duas vitórias na competição continental. Em compensação, PSV Eindhoven, Galatasaray e Olympiakos não emplacaram nenhuma até agora. A Juventus teve teste de fogo em Atenas, diante dos torcedores do Olympiakos, pelo grupo D. Os gregos saíram na frente, com gol de Stoltidis aos 11 minutos do primeiro tempo, se empolgaram, mas caíram na real por conta do talento de Pavel Nedved. O meia marcou os dois gols da virada ? aos 21 da fase inicial e aos 34 da final. A Real Sociedad também mostrou força, com os 2 a 1 sobre o Galatasaray, em Istambul. O vice-campeão da Espanha ficou em vantagem aos 3 minutos de jogo, com Kovacevic, e aguentou pressão até os 16 do segundo tempo, quando Hakan Sukur empatou. A vitória veio aos 28, com o gol de Xabi Alonso. O turco Hasan Sas foi expulso a 7 minutos do fim do jogo, para decepção de 40 mil pagantes. A Inter não entusiasmou os 24.326 ?tifosi? que a incentivaram no Giuseppe Meazza. Ainda assim, fez sua parte e ganhou do Dinamo Kiev por 2 a 1, pelo grupo B. Adani fez o primeiro aos 23 minutos e Fiodorov igualou aos 34. Os três pontos foram garantidos mais uma vez pelo oportunismo de Vieri, em cima da hora, alguns minutos depois de entrar em campo. Em compensação, Lokomotiv e Arsenal fizeram jogo sem graça, em Moscou, e empataram por 0 a 0. A Inter lidera com 6, seguida do Dinamo com 3. Lokomotiv e Arsenal ficam com apenas 1. O Monaco destroçou o AEK Atenas, no estádio Louis II, com vitória pro 4 a 0, e manteve a ponta do grupo C, com 6 pontos. Giuly, Morientes (2) e Prso garantiram o resultado e deixaram os gregos com 1 ponto. Na mesma chave, o Deportivo recebeu o PSV, em La Coruña, e ganhou por 2 a 0. Sérgio fez o primeiro aos 20 minutos e Pandiani aumentou, de pênalti, aos 6 da etapa final. Os espanhóis têm 4 pontos e os holandeses, nenhum. O Bayern de Munique parou, em Bruxelas, no empate de 1 a 1 com o Anderlecht. Ainda assim, continua em primeiro lugar no grupo A, com 4 pontos. Mornar abriu o marcador para os belgas aos 8 minutos do segundo tempo e o paraguaio Santa Cruz empatou aos 29. O alemães jogaram com um a menos desde os 35 do primeiro tempo, com a expulsão do peruano Claudio Pizzarro. O Celtic conseguiu os primeiros 3 pontos ao fazer 2 a 0 no Lyon (também 3), em Glasgow, gols de Miller e Sutton.