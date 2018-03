Inter e Lazio vencem no Italiano Os dois destaques dos jogos deste domingo do Campeonato Italiano foram as vitórias da Inter de Milão e da Lazio, ambas por 4 a 2. Mas a partida mais importante ainda não aconteceu. A Roma entra em campo logo mais, para enfrentar o Modena e tentar encostar no líder Milan, que chegou aos 75 pontos ao vencer o Siena no sábado e abriu vantagem de 12 pontos sobre a segunda colocada. Jogando em casa, a Inter de Milão passou pelo Bologna, por 4 a 2. Mesma coisa fez a Lazio, sobre o Ancona. A Juventus, terceira colocada com 63 pontos, conseguiu só um empate com o Parma, por 2 a 2. Nos outros jogos do dia, Chievo 0 x 0 Reggina, Empoli 1 x 1 Brescia e Sampdoria 3 x 2 Perugia.