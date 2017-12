Inter e Milan avançam na Copa da Uefa Inter de Milão, Borussia Dortmund, Feyenoord e Milan são as quatro equipes classificadas para semifinais da Copa da Uefa, depois da rodada disputada nesta quinta-feira. Graças a um gol de Ventola, logo aos 3 minutos, a Inter fez o que poucos imaginavam: venceu o Valencia, na Espanha. No final do jogo, o goleiro Toldo foi expulso e o meia Farinós teve de ir para o gol do time italiano. Ele fez duas defesas. O Milan ganhou em casa do Hapoel por 2 a 0, com gols de Rui Costa e Gershon (contra). No clássico holândes, o Feyenoord se deu melhor. Depois de empatar com o PSV Eindhoven por 1 a 1, no tempo normal e na prorrogação, levou a vaga na disputa de pênaltis: 5 a 4. Na Alemanha, o Borussia Dortmund não tomou conhecimento do Slovan Liberec e goleou - 4 a 0. Amoroso, Koller, Ricken e Ewerthon fizeram os gols.