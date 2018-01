Inter e Milan brigam para ter Figo A histórica rivalidade entre Inter e Milan ganhou mais um componente a partir desta quarta-feira. Com a contratação de David Beckham pelo Real Madrid, crescem na Itália as especulações de que os dois clubes estariam interessados na contratação do português Luis Figo, que supostamente estaria sendo colocado em disponibilidade no time espanhol. ?Figo provocou um outro clássico entre Inter x Milan?, escreveu o Corriere dello Sport, em sua edição desta quarta-feira. De acordo com o jornal, as duas equipes estariam interessadas no jogador, mas a Inter leva vantagem, já que o Real ainda deve 10 milhões de euros pela venda do passe de Ronaldo. Figo se transferiu para o futebol espanhol em 95, defendendo as cores do Barcelona, onde jogou por cinco temporadas. Ganhou dois títulos da Liga e marcou 30 gols em 172 jogos. Em 2.000, ele se transferiu para o Real Madrid numa das mais controvertidas transações do futebol europeu. Figo tem contrato com o Real até 2006, onde recebe 8,7 milhões de dólares por ano. Com o Real Madrid, o astro português conquistou a Liga Espanhola em 2001 e a Liga dos Campeões de Europa de 2002. Disputou 92 partidas e marcou 24 gols.