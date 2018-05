Inter e Milan disputam contratação de Roger Guedes, diz agente

Além de Gabriel Jesus, que vai para o Manchester City no início do próximo ano, o Palmeiras pode perder outro destaque de seu ataque para a próxima temporada. De acordo com o agente César Botega, Roger Guedes, um dos pilares do time de Cuca na campanha do Campeonato Brasileiro, está sendo monitorado por inúmeras equipes, entre eles os rivais Milan e Inter.

"Muitos times têm o acompanhado nos últimos meses, porque ele tem talento. Os dois clubes mostraram interesse, mas, por enquanto não teve nenhuma proposta oficial", disse César, em entrevista ao jornal italiano Calciomercatto. O empresário até mesmo especulou de quanto precisaria ser a proposta para o jogador se transferir para a Europa. "O Palmeiras ainda não definiu um preço, mas acredito que, se fosse para receber uma oferta de pelo menos 15 milhões de euros na transação, poderíamos fechar".

Durante a entrevista, César Botega também comentou sobre um suposto interesse do Barcelona em seu atleta, mas negou que exista uma preferência da equipe espanhola em uma possível negociação. "Eu vou ser honesto. O Barcelona veio ao Brasil para observar o Gabriel Jesus, mas é claro que eles perceberam também as qualidades de Roger Guedes. No entanto, não foi assinado qualquer acordo de preferência de compra", afirmou.

Apesar de toda essa especulação, o agente garantiu que uma possível transferência não mexe com a cabeça do atleta nesse momento. "Roger está focado em ser campeão com o Palmeiras, mas ele sabe do interesse desses clubes, completou, fazendo referência às rodadas finais do Brasileirão, onde Roger Guedes está bem perto de conquistar a taça com a camisa do clube paulista.