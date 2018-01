Inter e Milan lideram na Itália As duas equipes de Milão, Milan e Inter, souberam aproveitar muito bem os empates de Juventus e Lazio, seu mais diretos perseguidores na classificação do Campeonato Italiano, e com vitórias difíceis passaram a liderar, empatadas em número de pontos, a competição (o Milan leva vantagem no saldo de gols: 23 contra 19 da Inter). O Milan sofreu muito com o Modena, no estádio de San Siro, em Milão, e só conseguiu marcar depois que Rivaldo entrou em campo (o técnico Carlo Ancelotti só o colocou no time aos 16 minutos do segundo tempo). O argentino Redondo, voltando de contusão que o afastou por dois anos dos campos, foi bem, mas saiu de campo para Pirlo entrar, aos 30 minutos da etapa final, e cobrar o pênalti que resultou no primeiro gol do Milan. Quatro minutos depois, Rivaldo deu um passe perfeito para Inzaghi fazer o segundo. O Modena ainda marcaria, aos 45, com Scoponi. Não havia mais tempo para nada. Em Turim, a Inter controlou bem o jogo e venceu o lanterna Torino por 2 a 0. Já a Juventus não passou de um empate de 1 a 1 com a Atalanta, em Bergamo, mesmo resultado da Lazio contra o Chievo, em Verona. Nos outros jogos deste domingo, Empoli 0 x 0 Como, Reggina 3 x 1 Perugia e Parma 3 (um gol do brasileiro Adriano) x 2 Udinese. No sábado: Piacenza 1 x 4 Brescia; Roma 3 x 1 Bologna.