Inter e Milan prometem um jogo melhor Internazionale e Milan fizeram, na semana passada, apenas um "ensaio" da partida de verdade que prometem para amanhã, novamente no estádio San Siro, pelas semifinais da Liga dos Campeões da Europa. Técnicos e jogadores dos dois rivais milaneses garantem que o 0 a 0 de quarta-feira não deve ser levado em conta. Há a promessa de que o clássico "della Madonnina" (da Nossa Senhora), como é conhecido na Itália, será bem diferente e mais emocionante, pois apontará um representante do país para a decisão do título continental. "O jogo será muito melhor, porque temos a obrigação de fazer gols para ir à final", garantiu o atacante Hernán Crespo, da Inter. "Temos recursos técnicos e psicológicos para vencer", avisou o seu treinador, o também argentino Héctor Cúper. "Não vamos esperar que o rival tome a iniciativa", prometeu Carlo Ancelotti, técnico do Milan. "Temos de marcar e, para tanto, é preciso jogar com serenidade." A Inter aposta outra vez na dupla Crespo-Recoba, enquanto o goleador Vieri, curado de contusão no joelho, pode ficar no banco. Inzaghi e Shevchenko formam o miolo do ataque do Milan. Se houver novo 0 a 0, será jogada prorrogação. Outra igualdade, leva a decisão para os pênaltis. Se ocorrer empate com gols, o Milan se classifica, porque o mando da partida é da Inter. O vencedor define o título europeu no dia 21, em Manchester, diante do ganhador do confronto de quarta-feira, em Turim, entre Juventus e Real Madrid. Os espanhóis - que ainda sonham com a recuperação de Ronaldo - ganharam na ida, em casa, por 2 a 1.