Inter e Roma fazem clássico na Itália O clássico entre Inter e Roma, em Milão, é o destaque deste sábado, às 17h30 com transmissão da ESPN Brasil, na abertura da 24ª rodada do Campeonato Italiano. No outro jogo do dia, a Lazio receberá a Atalanta. O atacante Adriano voltará a ser titular da Inter neste sábado - ficou no banco contra o Parma porque estava voltando de contusão. A equipe de Milão é a única invicta da competição, mas seu grande número de empates (15) a deixa distante da líder Juventus (50 pontos a 39). A Juve terá um jogo complicado no domingo: receberá a Udinese, terceira colocada com 40 pontos. Já o Milan, que tem 48, jogará fora de casa contra a Reggina.