Inter e Roma são líderes na Itália A Internazionale assumiu hoje a liderança do Campeonato Italiano, ao lado da Roma, ao vencer a Udinese por 3 a 2 e atingir os 49 pontos na classificação. Tanto o time milanês quanto o romano, que no sábado bateu o Perugia por 1 a 0, foram beneficiados pelo empate da Juventus com o eterno rival Torino por 2 a 2, hoje à noite, na partida que encerrou a 24.ª rodada. A Juve soma 48 pontos. No estádio de San Siro, a Inter quase complicou um jogo que estava fácil. Abriu 2 a 0, com gols de Vieri e Ventola, mas nos 15 minutos finais "relaxou". A Udinese se aproveitou para diminuir com um gol de Muzzi, mas aos 40 minutos o português Sérgio Conceição fez o terceiro dos milaneses, gol que acabou sendo decisivo, pois aos 44 Pinzi marcou o segundo da Udinese. Já a Juventus foi a campo do Torino e sofreu. Fez 1 a 0 com o francês, Trezeguet, no primeiro tempo, mas levou a virada na etapa final -Ferrante e Cauet fizeram para o Torino. A Juve só escapou da derrota aos 44 minutos, quando Maresca empatou. A quarta posição no Italiano continua com o Bologna (41) , que hoje venceu às duras penas o Verona por 2 a 1, jogo que só foi definido aos 47 minutos do segundo tempo, quando o argentino Julio Cruz fez o gol do time bolonhês. O brasileiro Eriberto fez uma excelente partida, mas isso não foi suficiente para que seu time, o Chievo, fosse além do empate por 1 a 1 com o Brescia, ficando na quinta posição, com 39 pontos, um a mais. A Fiorentina está cada vez mais perto da Segunda Divisão. Hoje, perdeu novamente em casa, desta vez para o Lecce, por 2 a 1, de virada. Para piorar, o brasileiro Adriano perdeu um pênalti, aos 48 minutos do segundo tempo, desperdiçando a chance do empate. A equipe de Firenze tem apenas 17 pontos e ocupa a penúltima colocação, à frente apenas do Venezia, que perdeu por 4 a 1 para o Milan e continua com 15.