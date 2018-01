Inter e Roma vencem e também lideram Inter de Milão e Roma venceram seus jogos neste domingo e se juntaram a Milan e Lázio na liderança do Campeonato Italiano da temporada 2003/04. Jogando fora de casa, a Inter bateu o Siena por 1 a 0, com gol de Cufré aos 29 minutos do primeiro tempo. O Roma, por sua vez, recebeu o Brescia e goleou por 5 a 0 - gols de Montella, Chivu, Totti (2) e Carew. Milan e Lázio jogaram no sábado e venceram, respectivamente, o Bologna e a Sampdoria, ambos os jogos pelo placar de 2 a 1. Com isso, as quatro equipes somam 6 pontos ganhos em duas rodadas. A rodada do Italiano teve ainda os seguintes resultados: Empoli 1 x 1 Reggina; Lecce 3 x 1 Ancona, Modena 0 x 1 Udinese, Parma 3 x 0 Perugia, e Juventus 2 x Chievo 1.