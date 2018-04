Inter e Roma vencem pela rodada do Campeonato Italiano

A Roma venceu o Genoa, por 1 a 0, neste sábado, em partida válida pelo Campeonato Italiano. A líder Internazionale de Milão também venceu a Atalanta, por 2 a 1, na outra partida do dia. As partidas foram as primeiras após a morte do torcedor da Lazio Gabriele Sandri. Ele foi morto por um tiro acidental de um policial, que tentava apartar uma briga entre torcedores, no dia 11 de novembro. Veja também: Classificação e jogos da rodada Neste sábado, a Roma encontrou bastante dificuldade na partida. Apenas aos 45 minutos da etapa final, Panucci conseguiu vencer o goleiro brasileiro Rubinho e abrir o placar. Com a vitória, a Roma foi a 25 pontos, na vice-liderança. O Genoa é 12.º, com 14 pontos. Já a Inter, jogando em casa, encontrou menos dificuldades para vencer a Atalanta. Logo aos 10 minutos, Suazo abriu o placar. Aos 30, Cruz marcou 2 a 0 para o time de Milão. Aos 39 da etapa inicial, Floccari descontou para a Atalanta. Com a vitória, a Inter foi a 28 pontos. Já a Atalanta é 6.ª, com 18 pontos.