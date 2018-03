Inter e São Caetano empatam por 0 a 0 Internacional e São Caetano não saíram do 0 a 0 neste domingo, no Beira-Rio. Com o resultado fora de casa, o time paulista chegou a 31 pontos no Campeonato Brasileiro e segue sem perder para os times do Rio Grande do Sul. Em 14 confrontos nas três divisões das competições nacionais, venceu dez e empatou quatro. Os dois times fizeram um jogo de paciência, com marcação rigorosa e sem espaços para jogar. Assim, foram poucas as chances de gol. No primeiro tempo, o São Caetano chegou com chutes de Ademar e Zé Carlos, mas Clemer defendeu. Já o Inter teve dois chutes de Flávio, ambos de bola parada e para fora do gol. No intervalo, o técnico Nelsinho Baptista pediu que, além de marcar bem, o meio-campo saísse com mais qualidade para o ataque. "Vai se decidir na bola parada, num drible ou num contra-ataque", previu o treinador Muricy Ramalho, do lado do Inter. Mas o jogo continuou truncado na segunda etapa. Até que Muricy Ramalho resolveu ousar, substituindo o zagueiro Júnior Paulista pelo armador Élder Granja. Não adiantou. O primeiro chute a gol do segundo tempo só ocorreu aos 36 minutos, num contra-ataque do São Caetano em que Zé Carlos chutou cruzado e exigiu difícil defesa de Clemer. A única chance do Inter foi aos 46. Depois de cobrança de escanteio, Élder Granja concluiu e Sílvio Luiz defendeu. "Faltou criatividade do meio para a frente", lamentou Gavilán, lembrando que o Inter chegou aos 35 pontos e perdeu a chance de ultrapassar o Atlético-MG na classificação do campeonato. "Eles rodam muito e tornam o jogo difícil para o adversário", reconheceu Clemer, referindo-se aos constantes deslocamentos dos jogadores do São Caetano. O goleiro Silvio Luiz, considerou o resultado bom. "Ganhar um ponto fora de casa é importante", avaliou o jogador do São Caetano. O atacante Marcinho admitiu que teve dificuldades. "Eles estavam muito fechados."