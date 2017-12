Inter e Taquaritinga classificados na A2 A Internacional de Limeira e o Taquaritinga estão classificados à fase final do Campeonato Paulista da Série A2. Neste domingo à tarde, pela última rodada da segunda fase, os clubes confirmaram o favoritismo e conquistaram as vagas, se juntando a Taubaté e Flamengo, que já estavam garantidos. Agora, na fase final, os quatro times se enfrentam em turno e returno e após as seis rodadas, apenas o campeão garante acesso à elite do futebol paulista de 2005. Nesta segunda fase, o Flamengo somou 13 pontos, enquanto os demais classificados ficaram com nove pontos cada. No Grupo 3, o Taquaritinga entrou com a vantagem, mas precisava vencer fora de casa a Francana, que também brigava pela classificação. O time da casa saiu na frente no marcador, com gol de Leonardo, de cabeça, aos 30 minutos do primeiro tempo. Um minuto depois, também de cabeça, Douglas empatou. O gol da classificação do Taquaritinga veio na segunda etapa, com Paulinho, em cobrança de falta, aos cinco minutos. Outro time que sonhava com a vaga no Grupo 3 era o Nacional. Em casa, no Estádio Nicolau Alayon, o time fez a sua parte e venceu o Taubaté, por 2 a 1. Caê abriu o placar em cobrança de falta, mas o Taubaté chegou ao empate ainda no primeiro tempo, com Gilsinho. No início da segunda etapa, Léo Oliveira fez o gol da vitória. Ao final do jogo, os jogadores do Nacional deixaram o gramado cabisbaixos, já que a vitória não foi suficiente para o time avançar na competição. No Grupo 4, a Internacional começou a rodada se classificando, já que um empate em casa, contra o Flamengo, já servia ao time de Limeira. O time, porém, foi além e venceu por 2 a 0. Rodriguinho fez o primeiro gol aos três minutos do primeiro tempo. Maranhão completou o resultado aos 22 minutos do segundo tempo. Botafogo e Bandeirante se enfrentaram em Ribeirão Preto. O time da casa venceu por 3 a 1, mas com o resultado da Internacional, os dois times foram desclassificados. Na partida, o Botafogo saiu na frente com Elizeu, em cobrança de falta. Ainda na primeira etapa, o Bandeirante empatou, com Esquerdinha. Na segunda etapa, o atacante Eduardo marcou duas vezes para o Botafogo. Classificação: Grupo 3 - 1) Taquaritinga e Taubaté 9 pontos; 3) Nacional 8; 4) Francana 5. Grupo 4 - 1) Flamengo 13 pontos; 2) Internacional 9; 3) Botafogo 6; 4)Bandeirante 3.