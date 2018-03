Inter e Taubaté lideram na Série A2 A Internacional de Limeira deixou escapar a chance de se manter sozinha na liderança do grupo 2 do Campeonato Paulista da Série A2, ao empatar com o São Bento por 1 a 1, no estádio Limeirão, no sábado à noite. A Inter, com 18 pontos, agora divide a ponta com o Taubaté, que antes tinha vencido o Nacional por 2 a 0. Ainda no sábado à noite, no duelo dos piores times do grupo 2, o Bragantino venceu o São José por 1 a 0, no Vale do Paraíba. O time de Bragança Paulista chegou aos oito pontos, enquanto o São José continua com apenas quatro pontos e seriamente ameaçado pelo rebaixamento. A 10ª rodada será completada neste domingo à tarde, com mais cinco jogos.