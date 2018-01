Inter elimina o São Paulo com empate O Internacional arrancou um empate contra o São Paulo por 1 a 1 na noite desta quinta-feira, no Estádio do Morumbi, em São Paulo (SP), e está garantido nas oitavas-de-final da Copa Sul-Americana. Por outro lado, o time paulista está fora do torneio continental, mas poucos vão reclamar da eliminação, já que o time poderá se dedicar inteiramente à recuperação no Campeonato Brasileiro e a afastar de vez o risco do rebaixamento. Atingir o objetivo é considerado fundamental para o moral do elenco, antes de disputar o Mundial de Clubes, em dezembro, no Japão. O empate classificou, com justiça, o time gaúcho, que enfrentará o Rosário Central, da Argentina, na próxima fase - o primeiro jogo será em Rosário, dia 14. Com apoio dos laterais, o São Paulo começou bastante ofensivo. Aos 9, Júnior cruzou da esquerda, mas Amoroso passou da bola. Aos 15, Souza avançou pela direita, mas o passe para a Christian saiu fechado e Clemer afastou. Amoroso arriscou bom chute de fora da área, mas o goleiro fez excelente defesa. Os gaúchos tentaram aproveitar a estatura de Fernandão, nas bolas aéreas, mas foi Wilson quem obrigou Rogério a boa defesa, depois do escanteio. A grande chance do Inter veio aos 39, quando Rafael Sóbis cruzou da esquerda, mas Tinga e Fernandão não completaram. A insistência do time de Paulo Autuori foi premiada aos 42, quando Amoroso cruzou da esquerda, Christian cabeceou bem, só que Clemer espalmou - a bola sobrou para Souza dominar e acertar o canto. Um minuto depois, o confronto foi interrompido pela queda de energia elétrica, em razão do forte temporal, aos 42 minutos. Por causa disso o árbitro Heber Roberto Lopes resolveu antecipar o intervalo e, quando o jogo recomeçou, teve mais três minutos, com os times virando de lado rapidamente e o segundo tempo começando na seqüência. O time da casa voltou com Richarlyson no lugar de Leandro Bomfim, mas seguiu errando muitos passes. Os gaúchos subiram de produção e empataram. Edinho foi derrubado por Souza na área. Pênalti, que Fernandão converteu. Nos raros momentos em que se organizou, o São Paulo pressionou, mas quase não finalizou. Clemer só fez uma defesa difícil, na cabeçada de Mineiro. O time de Porto Alegre tocou a bola e esperou o tempo passar.