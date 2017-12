Inter empata com dois gols de Adriano A Internazionale arrancou importante empate de 2 a 2 com a Juventus, na partida de ida da semifinal da Copa Itália, nesta quarta-feira, no estádio Delle Alpi, em Turim. O atacante brasileiro Adriano, que na semana passada deixou o Parma, fez os dois gols dos milaneses, enquanto Di Vaio marcou para a equipe da casa. A Inter deixou escapar excelente oportunidade de ficar bem perto da final da segunda principal competição italiana. Logo aos 3 minutos, Adriano mostrou que o clube fez bem em trazê-lo de volta, e já como titular, ao abrir o marcador. A Juve reagiu em seguida, com Marco di Vaio aos 7. Os milaneses voltaram a ficar em vantagem aos 33, quando Adriano desviou de cabeça cruzamento da esquerda. A partir disso, a Juve abriu-se e deu espaço para contra-ataques, na etapa final. A Inter teve velocidade, mas lhe faltou pontaria - principalmente em duas chances que o uruguaio Recoba desperdiçou. Depois disso, se complicou, com a expulsão do goleiro Toldo, que fez defesa com as mãos, fora da área, aos 18 minutos. A pressão da Juventus deu certo aos 25, novamente com Di Vaio. A Inter garante presença na final com empate até por 1 a 1 no clássico de volta. Outra semifinal - O Milan, outro representante de Milão na Copa da Itália, entra em campo nesta quinta-feira animado com a campanha no Campeonato Italiano. O time embalou, ao assumir a liderança, e tenta comprovar a excelente fase contra a Lazio. O técnico Ancelotti conta com a volta de Filippo Inzaghi, que não joga desde dezembro, por contusão.