Inter empata de novo. Agora, com Juve A Inter empatou neste domingo pela 11ª vez em 13 rodadas do Campeonato Italiano. Mas o 2 a 2 com a líder Juventus foi comemorado por sua torcida e também pela do Milan. Pela sua, porque foi buscado na raça depois de o time estar perdendo por 2 a 0 até os 34 minutos do segundo tempo. E pela do Milan porque fez a vantagem da Juve na liderança cair de seis para quatro pontos - 32 a 28. Para a Inter, o resultado não serviu muito. O time continua a 15 pontos de distância da Juventus. A Juve jogou desfalcada de dois atacantes importantes - Del Piero e Trezeguet -, mas se virou bem com a dupla formada pelo uruguaio Zalayeta e o sueco Ibrahimovic, autores dos gols. Zalayeta abriu o placar aos oito minutos do segundo tempo num lance de sorte. Nedved bateu de fora da área, a bola desviou em sua perna e foi para a rede. Aos 22 minutos, Ibrahimovic aumentou o placar numa cobrança de pênalti. O jogo parecia definido, porque o forte da Juventus é a solidez de sua defesa. O técnico Roberto Mancini resolveu partir para o tudo ou nada e trocou o volante Davids por Vieri, deixando o time com três atacantes - Adriano e o nigeriano Martins começaram jogando. Aos 34 minutos, Vieri recebeu de Recoba e marcou de pé direito. Seis minutos depois, Adriano empatou com um chute de primeira. Foi seu 10º gol no campeonato - um a menos que Montella (Roma).