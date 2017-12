Inter empata e Adriano é artilheiro O atacante brasileiro Adriano é um dos artilheiros do Campeonato Italiano. Neste domingo, ele marcou o seu oitavo gol na competição ao garantir o empate da Internazionale por 1 a 1 com a Fiorentina. O gol de Adriano foi marcado aos 35 minutos do segundo tempo, quando o placar estava 1 a 0 para o adversário, gol de Dainelli. Com este empate, a Inter está na sétima colocação, com 14 pontos. Já a Fiorentina está uma posição acima com os mesmos 14 pontos, mas com a vantagem de ter ganho uma partida a mais. Com este gol, Adriano divide a liderança da artilharia do Italiano com Bojinov, do Lecce, e Montella, da Roma, todos com oito gols. Abaixo deles está Gilardino, do Parma, que tem seis gols marcados. Outros resultados deste domingo (sem incluir Milan x Roma): Atalanta 0 x 0 Sampdoria; Bologna 2 x 2 Messina; Cagliari 0 x 0 Livorno; Lazio 1 x 1 Siena; Lecce 3 x 4 Udinese e Palermo 1 x 1 Parma.