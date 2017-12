Inter empata e desperdiça boa chance A Internazionale desperdiçou uma boa chance neste sábado. Se ganhasse da Roma, a equipe de Milão assumiria a liderança do Campeonato Italiano. Mas o jogo terminou 0 a 0, resultado que desagradou os dois times. Enquanto a Inter ficou em segundo lugar, com 19 pontos, um a menos que o Chievo, que joga neste domingo, os atuais campeões da Itália estão em terceiro, com 17, mas podem ser ultrapassados no complemento da rodada. A Inter não pôde contar com o brasileiro Ronaldo, enquanto o argentino Batistuta desfalcou a Roma - ambos contundidos. Sem seus dois principais atacantes, as duas equipes fizeram um jogo morno, muito disputado no meio-de-campo. Isso acabou decepcionando um pouco os cerca de 70 mil torcedores que foram acompanhar o clássico no estádio Olímpico, na capital italiana. Na Roma, o técnico Fábio Capello ainda não pôde escalar o zagueiro brasileiro Antônio Carlos, que veio ao Brasil por causa da morte de seu pai. Em compensação, Aldair, Marcos Assunção, Emerson, Lima e Cafu defenderam o atual campeão italiano. Do lado da Inter, o técnico argentino Héctor Cúper contou com o atacante Christian Vieri, que voltou a jogar após longo tempo se recuperando de contusão. Os demais jogos da 10ª rodada do Campeonato Italiano serão disputados neste domingo: Atalanta x Venezia, Fiorentina x Torino, Juventus x Parma, Lecce x Bologna, Milan x Piacenza, Perugia x Brescia, Udinese x Lazio e Verona x Chievo.