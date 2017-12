Inter empata e garante vaga O sofrido empate em 1 a 1 com o Júnior Barranquilla, no jogo realizado na madrugada desta quinta-feira, na Colômbia, classificou o Internacional para as semifinais da Copa Sul-Americana. O time gaúcho saiu na frente, com um gol, no primeiro-tempo, de Marabá. Quando faltavam três minutos para o final da partida, Arzuaga empatou. O Internacional suportou bem a pressão colombiana e, como havia vencido o primeiro jogo por 1 a 0, no Beira-Rio, foi beneficiado pelo empate e agora jogará contra o Boca Juniors, da Argentina.