Inter empata e mantém vice-liderança O Inter empatou com o Atlético Paranaense em 1 a 1, na tarde deste domingo, em Porto Alegre, e manteve a segunda colocação no Campeonato Brasileiro, com 19 pontos ganhos. O Atlético, após a nona rodada, chegou aos 11 pontos. O Inter dominou o jogo desde o começo. Mas aos sete minutos foi surpreendido pelo gol do Atlético Paranaense, de Dagoberto, em cobrança de falta, sem chances para Clemer. O susto deixou o Inter confuso em campo. Mesmo superior ao adversário, não conseguiu articular jogadas para seus dois atacantes, os garotos Diego e Nilmar. Isto só foi acontecer aos 27 minutos, quando Nilmar, após jogada de Daniel Carvalho, fez 1 a 1. A partir daí, o Inter criou várias chances de ampliar o marcador, principalmente em jogadas da dupla Diego e Nilmar. Nas três vezes o goleiro Diego salvou, mostrando porque foi eleito o melhor da posição em 2002. Na volta do intervalo, o técnico Muricy Ramalho disse que o time tinha que ser ainda mais marcador do que vinha sendo: "Não podemos dar espaço para um adversário rápido que nem o Atlético. Foi assim que eles fizeram o gol, na única chance que tiveram". Os jogadores cumpriram as ordens do treinador e o Inter não deu chances ao Atlético Paranaense, que não chegou no ataque na segunda etapa. O time da casa também foi ofensivo. Criou nada menos que 12 grandes chances de chegar à vitória, quase sempre em conclusões da dupla Diego e Nilmar. O goleiro Diego, no entanto, esteve muito bem e evitou a derrota de seu time. Ficha Técnica Inter 1 x 1 Atlético-PR. Gols: Dagoberto, 7min; Nilmar, 27 min. 1º tempo Internacional: Clemer; Gavillán, Wilson, Fernando Cardozo e Edu Silva; Sangaletti, Claiton, Cleiton Xavier (Júnior) e Daniel Carvalho; Diego (Rubens Feijão) e Nilmar. Técnico: Muricy Ramalho. Atlético Paranaense: Diego; David, Capone, Rogério Correia e Ivan; Leomar, Luciano Santos, Kléberson e Adriano; Ilan e Dagoberto (Ricardinho). Técnico: Oswaldo Alvarez. Juiz: Sálvio Spínola Fagundes Filho (SP) Cartão amarelo: Fernando Cardozo, Wilson, Sangaletti (I); Rogério Correia, Ricardinho (A). Renda: R$ 127.115,00 Público: Não divulgado. Local: Estádio Beira-Rio, Porto Alegre.