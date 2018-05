Inter empata, e Milan perde chance de encostar na ponta

Depois de ser beneficiado pela derrota da Juventus no sábado, e pelo empate da líder Internazionale neste domingo, o Milan não fez a lição de casa e perdeu grande chance de encostar no rival, na tabela do Campeonato Italiano. O time do técnico Leonardo caiu diante do Palermo, por 2 a 0, no San Siro.

Com a derrota, o Milan estacionou nos 31 pontos e perdeu a chance de colar na Inter, que soma agora 36. O time de San Siro ainda contou com um tropeço da Juventus, que tem 30 e poderia alcançar a vice-liderança caso tivesse superado o Bari no sábado.

Mesmo jogando em casa, o Milan viu o Palermo ter a iniciativa do jogo nos primeiros minutos. Cavani e Bresciano desperdiçaram boas oportunidades para abrir o placar logo no início. Os donos da casa reagiram rápido à pressão e levaram perigo em jogada de Ronaldinho Gaúcho - Borriello quase marcou.

No segundo tempo, o Palermo repetiu a primeira etapa e, dessa vez, conseguiu balançar as redes. Miccoli fez boa jogada pela esquerda e marcou um belo gol logo aos três minutos. E, aos 17, Bresciano ampliou o placar, após grande lance pela esquerda. Ele aproveitou a sobra na pequena área e garantiu a vitória aos visitantes.

Na cidade de Atalanta, a Inter de Milão perdeu grande oportunidade de disparar na liderança do campeonato. O time de Maicon e Júlio César saiu na frente, com gol de Milito. O argentino recebeu na entrada da área, ganhou a disputa com os marcadores e bateu no canto, aos 15 minutos de jogo.

Mas, no final do segundo tempo, Tiribocchi aproveitou uma falha da defesa e, sem marcação, bateu rasteiro na saída do goleiro Júlio César, aos 36 minutos. Apesar do tropeço, a Inter aumentou a vantagem na ponta. Tem agora cinco pontos de diferença sobre o rival Milan.

Ainda neste domingo, o Parma se consolidou na quarta colocação da tabela, agora com 28 pontos, ao superar o Bologna por 2 a 1, diante de sua torcida. Já a Fiorentina perdeu para o Chievo por 2 a 1, fora de casa, e poderá cair da quinta colocação - soma 24 pontos.

A Lazio derrotou o Genoa por 1 a 0, em casa, e se afastou da zona de rebaixamento. O time da capital soma agora 16 pontos, na 15.ª colocação. O Genoa é o novo, com 24. Já o lanterna Siena obteve sua terceira vitória na competição, ao derrotar a Udinese por 2 a 1, e subiu para a penúltima posição. A última colocação agora é do Catania, que caiu diante do Livorno, por 1 a 0, em casa.