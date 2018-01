Inter empata e perde o rumo na Itália A Internazionale não consegue mesmo encontrar rumo. A equipe de Milão recebeu a Reggina, penúltima colocada no Campeonato Italiano, e não passou de empate sofrido de 1 a 1, na noite deste sábado, na abertura do returno da temporada de 2000/2001. A equipe de Reggio Calabria, Sul do país, saiu na frente, com gol de Dionigi aos 22 minutos do primeiro tempo, e os milaneses igualaram aos 40, com Vieri cobrando pênalti. O ambiente na Inter vai ficar mais agitado. Durante a semana, a temperatura subiu por causa do escândalo dos passaportes falsos. O uruguaio Recoba foi pego com documentação sem valor e teve de voltar às pressas para seu país para pedir visto de trabalho, na Embaixada Italiana, como estrangeiro. O clube e o atleta ainda vão a julgamento e há risco de perda de pontos. Para complicar, os 50 mil torcedores que foram ver o jogo com a Reggina saíram do estádio irritados com mais uma derrapada da equipe dirigida por Marco Tardelli. A Inter tem 25 pontos, com apenas 6 vitórias, contra 7 empates e 5 derrotas. No começo da tarde, a Lazio ficou no 0 a 0 com a Atalanta e assumiu, pelo menos até este domingo, a vice-liderança isolada com 34 pontos. A primeira rodada do segundo turno será completada neste domingo com os jogos Bologna x Roma, Fiorentina x Parma, Juventus x Napoli, Brescia x Udinese, Lecce x Perugia, Verona x Bari e Vicenza x Milan. A classificação provisória é a seguinte: 1) Roma, 39; 2) Lazio, 34; 3) Juventus, 33; 4) Atalanta, 30; 5) Milan, 27; 6) Fiorentina, Udinese, Perugia e Inter, 25; 10) Bologna, 24; 11) Parma, 23; 12) Lecce, 21; 13) Brescia e Napoli, 17; 15) Vicenza, 16: 16) Verona, 15; 17) Reggina, 14; 18) Bari, 12.