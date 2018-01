Inter empata e segue disparada na liderança do Italiano A Internazionale de Milão conseguiu um bom resultado, neste domingo, em casa, contra o Palermo, pela 31.ª rodada do Campeonato Italiano. Os anfitriões saíram perdendo por dois gols, mas conseguiram reagir e empatar a partida por 2 a 2. Com o resultado, a Inter segue tranqüila na liderança da competição com 81 pontos, 16 a mais que a vice-líder Roma, que goleou a Sampdoria por 4 a 0. O Palermo chega a 49 pontos e fica em quinto, perdendo a quarta posição para o Milan, que tem agora um ponto a mais. A equipe de Milão pode se tornar campeã italiana com seis rodadas de antecedência. Para isso, basta vencer a Roma, na próxima quarta-feira. Os gols do Palermo aconteceram no primeiro tempo. Caracciolo recebeu passe de Cavani e chutou firme, de direita, para abrir o placar logo aos três minutos de jogo. O gol animou os visitantes que partiram para cima e criaram boas oportunidades com Fábio Simplício e Bresciano. Para piorar a situação da Inter, Crespo sentiu uma contusão e deixou o campo aos 32 minutos. Aos 45 minutos, novo castigo. Zaccardo recebeu de Barzagli e bateu de direita, ampliando o placar para o Palermo. No segundo tempo, a Inter partiu para cima e criou algumas oportunidades, mas os atacantes do time da casa não acertavam nada com os pés. A saída então foi usar a cabeça e tentar reverter a situação com jogadas pelo alto: deu certo. Cruz, que substituiu Crespo, recebeu cruzamento de Figo aos 21 minutos e, de cabeça, marcou para a Inter. Sete minutos depois, o meia atacante português cruzou novamente e Adriano subiu para empatar a partida. O líder do Campeonato Italiano continuou pressionando o adversário, mas o jogo terminou empatado. Atualizado às 20h05