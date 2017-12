Inter empata e segue líder na Série A2 A Inter de Limeira manteve a liderança do grupo 2 do Campeonato Paulista da Série A2, ao empatar com o São José por 2 a 2, neste sábado. Com isso, a equipe chegou aos 11 pontos, apenas 1 na frente do Nacional, que derrotou o São Bento por 1 a 0, em Sorocaba. O Taubaté recebeu o Flamengo e ganhou por 3 a 0, chegando aos 6 pontos, na estréia do técnico Galli Neto, que substituiu Pardal. Já o Bragantino continua sofrendo com a interdição de seu estádio. Com isso, foi obrigado a receber a Matonense em Indaiatuba e acabou perdendo por 2 a 1. No grupo 1, a líder ainda é a Francana, que chegou aos 15 pontos depois de vencer o Araçatuba na sexta-feira. Nos jogos deste sábado, o Comercial derrotou o lanterna Rio Preto por 3 a 2 e o Taquaritinga voltou a surpreender, ao ganhar fora de casa do Olímpia, por 2 a 1. Confira os resultados da rodada: Bandeirante 1 X 0 Botafogo, Araçatuba 0 X 2 Francana, Olímpia 1 X 2 Taquaritinga, Comercial 3 X 2 Rio Preto, Taubaté 3 X 0 Flamengo, São Bento 0 X 1 Nacional, Bragantino 1 X 2 Matonense e São José 2 X 2 Internacional. Classificação: Grupo 1 - 1) Francana - 15 pontos; 2) Comercial - 10; 3) Bandeirante - 9; 4) Taquaritinga e Botafogo - 7; 6) Araçatuba - 5; 7) Olímpia - 4; 8) Rio Preto - 0. Grupo 2 - 1) Internacional - 11 pontos; 2) Nacional - 10; 3) São Bento - 9; 4) Matonense - 7; 5) Taubaté - 6; 6) São José e Flamengo - 4; 8) Bragantino - 1.