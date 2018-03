Inter empata e vê a Roma se aproximar na briga pelo título

A Inter de Milão perdeu a chance de conquistar o tricampeonato italiano com uma rodada de antecipação ao tropeçar em casa no empate em 2 a 2 com o Siena, enquanto a Roma venceu o Atalanta em casa por 2 a 1 e agora está a apenas um ponto da líder da competição. Veja também: Classificação / Calendário / Resultados O surpreendente empate da Inter deixa a decisão do título para a última rodada. No próximo fim de semana, a equipe de Milão enfrentará o Parma fora de casa, enquanto que a Roma viaja para jogar contra o Catania. Curiosamente, Catania e Parma são as duas equipes que disputam a última vaga de permanência na série A da próxima temporada. Em Milão, a Inter esteve bem próxima de comemorar o título diante de sua torcida. A equipe abriu o placar aos 11 minutos com o volante francês Patrick Vieira marcando de cabeça após cobrança de escanteio. O Siena empatou aos 30 minutos com o atacante Massimo Maccarone, mas a Inter voltou a ficar na frente no marcador no último minuto do primeiro tempo, com Marco Balotelli, depois que Vieira escorou cobrança de lateral do brasileiro Maicon. O balde de água fria definitivo para a equipe de Milão veio aos 24 da etapa final, com um gol do marroquino Houssine Kharja. A Inter perdeu ainda uma chance incrível aos 33 minutos, ao desperdiçar um pênalti através de Materazzi, defendido pelo goleiro austríaco Alex Manninger. Após a partida, torcedores da Inter protestaram junto ao ônibus da equipe, chamando os jogadores de "mercenários" e os mandando trabalhar. Nem o técnico Roberto Mancini escapou das críticas, e foi acusado de ser "arrogante demais" pela torcida. Enquanto isso, na capital italiana, a Roma conquistou uma vitória tranqüila sobre o Atalanta, por 2 a 1, gols de Panucci e De Rossi, com Bellini descontando para os visitantes a dois minutos do fim. Com a vitória, os romanos têm 81 pontos, um a menos que a Inter de Milão. Em Turim, a terceira colocada Juventus jogou sem ambições, já que tem a posição e a vaga na Liga dos Campeões asseguradas, e quase foi surpreendida pelo Catania. Os visitantes venciam por 1 a 0, gol do uruguaio Jorge Martínez, num resultado que não só salvaria o Catania da queda, como definia os três rebaixados com uma rodada de antecedência. No entanto, no minuto final, a Juve conseguiu o empate com um gol de Alessandro Del Piero, o que deixa a equipe siciliana ainda ameaçada. A briga pela última vaga na Liga dos Campeões e pelas duas na Copa da Uefa também chegará indefinida à última rodada. A Fiorentina conseguiu uma grande vitória de virada sobre o ameaçado Parma por 3 a 1 e voltou à quarta posição, com 63 pontos, dois a mais que o Milan, que perdeu fora de casa para o Napoli, também por 3 a 1. Dois pontos também separam o Milan da sexta colocada Sampdoria, que venceu bem o Palermo fora de casa por 2 a 0. A mesma diferença separa a equipe de Gênova da Udinese, que tropeçou feio ao perder em casa para o Cagliari, resultado que pode afastá-la da briga pela vaga nas copas européias. Na briga contra o rebaixamento, o Livorno teve sua queda selada com a derrota de 1 a 0 em casa para o Torino, gol de Rosina. Em protesto, a torcida do time local arremessou sinalizadores em campo, obrigando o árbitro a interromper a partida por três minutos. O Reggina se salvou do descenso ao vencer por 2 a 0 o Empoli, rival direto na briga contra a queda e que praticamente deu adeus à série A. O Empoli tem 33 pontos, um a menos que o Parma e três a menos que o Catania, primeiro fora da zona de rebaixamento. Na outra partida da rodada, entre duas equipes já sem aspirações no campeonato, a Lazio venceu o Genoa por 2 a 0 fora de casa, com gols de Rocchi e Pandev. Antes do começo da partida, cerca de 50 torcedores entraram em choque com a Polícia em protesto contra a demora para entrar no estádio. Sete policiais ficaram levemente feridos.