Inter empata e volta a ficar fora da zona de classificação O Internacional empatou com o Glória por 0 a 0 nesta quarta-feira à noite, em Vacaria, e voltou a ficar fora da faixa de classificação para a próxima fase do Campeonato Gaúcho. Necessitando da vitória, o Internacional jogou com Iarley, Fernandão e Christian no ataque. Mas o trio ficou isolado, sem apoio dos meias, e acabou participando de poucas jogadas. O Glória, que luta contra o rebaixamento, esperou o Internacional em seu campo para tentar o gol no contra-ataque, mas também não criou boas chances. No segundo tempo, o técnico Abel Braga substituiu Fernandão, contundido, por Alexandre Pato. O garoto só exibiu seu talento numa conclusão em que a bola passou pelo goleiro e saiu para fora. O campeão mundial de clubes caiu do terceiro para o quarto lugar da Chave 1, com 19 pontos. Foi ultrapassado pelo Guarany de Bagé, que, à tarde, ganhou do Veranópolis por 1 a 0. O Glória segue em oitavo, com sete pontos, e só tem chance de escapar do rebaixamento se ganhar os quatro jogos que tem pela frente no campeonato. O Gaúcho perdeu para o Santa Cruz por 4 a 0 e caiu para a segunda divisão. CAMPEONATO GAÚCHO Primeira fase - 15.ª rodada Glória 0 x 0 Internacional Santa Cruz 4 x 0 Gaúcho Guarany de Bagé 1 x 0 Veranópolis Grêmio 1 x 2 Esportivo São José-POA 1 x 2 Caxias Brasil 2 x 1 São Luiz São José (CS) 1 x 2 Guarani (Venâncio Aires) Classificação: Grupo A 1.º - Juventude, 25 pontos; 2.º - Ulbra, 25; 3.º - Guarany, 21; 4.º - Internacional, 19; 5.º - Santa Cruz, 19; 6.º - Novo Hamburgo, 17; 7.º - Veranópolis, 16; 8.º - Glória, 7; 9.º - Gaúcho, 6; Grupo B 1.º - Grêmio, 34 pontos; 2.º - Esportivo, 21; 3.º - Caxias, 20; 4.º - São José-POA, 18; 5.º - Guarani-VA, 17; 6.º - São Luiz, 15; 7.º - Brasil, 14; 8.º - 15 de Novembro, 13; 9.º - São José-CS, 11.