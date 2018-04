Inter empata em casa apesar de gol de Eto'o

O centro-avante camaronês, comprado do Barcelona em um acordo de troca com Zlatan Ibrahimovic, marcou depois que seu companheiro de ataque Diego Milito sofreu falta de Leonardo Bonucci aos 11 minutos do segundo tempo.

O time de José Mourinho se sobressaiu na partida, mas sua defesa, incluindo o novo contratado Lucio, desmoronou e permitiu a Vitali Kutuzov sacudir a rede aos 29 da segunda etapa para o recém promovido Bari.

O centro-avante de Belarus quase venceu a partida para os visitantes, mas Julio César fez uma bela defesa diante de um ataque de Emanuel Rivas.

O Milan, que enfrenta a Inter no derby do próximo final de semana, derrotou o Siena por 2 x 1 no primeiro jogo da temporada no sábado, e a Juventus encara o Chievo desde as 15h45 (horário de Brasília).

Thiago Motta, meio-campista da Inter, comprado do Genoa como Milito na pré-temporada, não ficou muito preocupado com o resultado ou com o desempenho.

"Sabemos que foi o primeiro jogo contra um time que queria jogar e que nos deu trabalho. Tivemos chances e cometemos erros," disse o brasileiro ao canal de tevê Sky.

"Semana que vem é muito importante para nós e vamos trabalhar. Mas é só o início do campeonato e não há ansiedade."

O argentino Milito chegou perto de conferir duas vezes no primeiro tempo e tabelou bem com Eto'o, que perdeu uma bela chance após o pênalti.

Uma contusão no meio-campista Sulley Muntari no primeiro tempo desmontou a formação de Mourinho, e como na maior parte da temporada passada a Inter se mostrou mais esforçada do que inspirada.

A Inter mudou para o esquema 4-2-4 no segundo tempo, o que deixou buracos na zaga, e embora o reserva Ricardo Quaresma tenha feito alguns bons cruzamentos a platéia logo passou a criticá-lo, assim como na ocasião anterior, quando sua falta de forma levou o time a emprestá-lo por algum tempo ao Chelsea.