Inter empata; Itália tem dois líderes Sem Ronaldinho, contundido, a Inter empatou em 0 a 0 com o Torino, no estádio San Siro, neste sábado à tarde, na abertura da 21ª rodada do campeonato italiano. Com este resultado, o time milanês assumiu a liderança ao lado da Roma, que neste domingo enfrenta a Fiorentina em Florença. Os dois times estão empatados com 43 pontos ganhos. Os outros jogos marcados para amanhã são: Bologna x Venezia, Brescia x Parma, Juventus x Lecce, Lazio x AC Milan, Piacenza x Chievo, Udinese x Perugia e Verona x Atalanta.