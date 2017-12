Inter empata no DF e cai na tabela Brasiliense e Internacional refletiram sua má fase no empate por 0 a 0, neste domingo, no estádio Serejão, em Taguatinga. Os dois times criaram chances, mas não tiveram competência nas finalizações. Pior para o Inter, que não vence há quatro jogos e caiu da sexta para a oitava colocação. O empate, ao menos, fez o Brasiliense subir um degrau na tabela: agora é o 16º. No primeiro tempo, o Inter subiu para o ataque, com boa triangulação e troca de passes rápidos do seu meio-de-campo. Já o Brasiliense ousou nas jogadas velozes de contra-ataque, geralmente parados com faltas. Numa delas André Turato rasgou o supercílio. Em outra, Marcelinho Carioca deixou o campo reclamando de dores na coxa. Na busca pelo gol, o Brasiliense foi mais objetivo mas não soube aproveitar as chances criadas aos 39 minutos, com Márcio Careca, e aos 46 minutos, com Iranildo. Já o Inter, com Iarley, chutou para fora uma tentativa de marcar por cobertura, aos 43. No segundo tempo, o time da casa procurou abrir espaço, mas seu ataque continuou falhando na finalização. Na melhor oportunidade, aos 23 minutos, Igor avançou dentro da área colorada e bateu forte, mas Clemer defendeu. O Inter, que acabou ficando sem Yarlei trocado por Ricardinho, e depois sem Fernandão, substituído por Michel, acomodou-se com o empate e defendeu o ponto fora de casa. Na próxima rodada, o Inter recebe o Corinthians, quarta-feira, no Beira-Rio, e o Brasiliense enfrenta o Santos, quinta-feira, na Boca de Jacaré.