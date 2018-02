Inter empata pela 17.ª vez no Italiano A Internazionale empatou mais uma vez pelo Campeonato Italiano. Neste sábado, ficou no 1 a 1 contra a Lazio, no Estádio Olímpico de Roma, com gols de Julio Cruz (para a Inter) e Antonio Fillipini (para a Lazio). Com este resultado, a equipe de Milão soma 47 pontos (10 vitórias, 17 empates e 1 derrota), enquanto que a Lazio tem 34. No outro jogo deste sábado, Lecce e Fiorentina empataram por 2 a 2, com gols de Dalla Bona e Vucinic para o time da casa, com Jorgensen e Maggio para o time de Florença. A Lecce tem 36 pontos e a Fiorentina soma apenas 31 pontos.