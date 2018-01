Inter encara Reggina para ficar perto de título italiano A Internazionale de Milão pode ter Recoba e Adriano no ataque, neste sábado, fora de casa, contra o Reggina, pelo Campeonato Italiano. Nova vitória pode deixar a equipe bem perto do título. O time precisa de três vitórias em nove partidas que faltam para o fim do campeonato para assegurar o primeiro lugar. O uruguaio Recoba tem reclamado de ficar na reserva e ameaça fazer as malas ao término da temporada, no meio do ano em busca de nova equipe. A Inter tem 79 pontos contra 59 da Roma, vice, que enfrenta o Catania. A Roma, no entanto, está mais preocupada com a partida contra o Manchester United, na terça-feira, pelas quartas-de-final da Liga dos Campeões - venceu em casa por 2 a 1. O time da capital italiana não terá descanso no Domingo de Páscoa. Haverá treino e na segunda-feira a equipe viaja para a Inglaterra. O Milan, depois do empate por 2 a 2 com o Bayern de Munique, na Liga dos Campeões, enfrenta uma delicada partida contra o Empoli, no Italiano. O Milan também não pode esquecer o confronto de volta contra o Bayern, na quarta. O presidente do clube italiano, Silvio Berlusconi, anda mal-humorado e ameaça fazer uma mudança radical na equipe. Segundo o jornal Gazzetta dello Sport, começaria pela dispensa do goleiro Dida, apesar de o brasileiro ter renovado contrato até 2010 por US$ 5,2 milhões (R$ 10,5 milhões) por temporada. Na página do Milan na internet, no entanto, o dirigente afirma que está ?assombrado com as notícias que dizem que não confio em Dida?. Outro que pode cair, segundo o jornal italiano, é o técnico Carlo Ancelotti, que seria substituído por Marcello Lippi, técnico da seleção campeão do mundo na Copa da Alemanha, em 2006. Se não bastasse, o Milan pode ser multado em 100 mil euros (R$ 273 mil) se jogar com a estampa do patrocinador Betandwin, uma sociedade de apostas ?online?, nas camisas na partida contra o Bayern, na Alemanha. Segundo as autoridades locais, publicidade de casas de apostas são proibidas em solo alemão. O Milan, no entanto, argumenta que a proibição vai contra um direito europeu. A rodada deste sábado se completa com as partidas: Atalanta x Chievo Verona, Fiorentina x Ascoli, Lazio x Messina, Palermo x Cagliari, Parma x Livorno, Sampdoria x Torino e Siena x Udinese.