Inter encara São Paulo como decisão O Internacional criou um clima de decisão para o jogo deste domingo, contra o São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro. Uma vitória combinada com um tropeço do Coritiba ou do São Caetano leva o clube gaúcho de volta à Copa Libertadores da América, 11 anos depois da última participação. Enquanto o técnico Muricy Ramalho passou a semana fazendo mistério sobre o time que vai escalar, a torcida mostrou que vai lotar o Beira-Rio, comprando dez mil ingressos até sexta-feira. A capacidade do estádio foi reduzida para 50 mil lugares depois das adaptações ao Estatuto do Torcedor. Antes de definir o time, Muricy espera pela volta do volante Sangaletti, que ficou fora da vitória por 3 a 1 contra o Flamengo e depende de uma revisão médica no domingo para saber se pode jogar. Titular indiscutível do time, Sangaletti pode atuar como zagueiro, na vaga de Wilson, suspenso, ou como líbero, formando o sistema defensivo com Vinícius e Fernando Cardozo. Se não se recuperar a tempo, será substituído por Gavilán, que mudará da ala-direita para o meio-campo e deixará seu lugar para Bolívar. A maior preocupação defensiva do treinador colorado é anular o toque de bola de Souza e Fábio Simplício. Para marcar os gols necessários ao sonho gaúcho, o técnico vai escalar Élder Granja como meia-armador adiantado e Jéfferson Feijão como centroavante. Os titulares Daniel Carvalho e Nilmar estão com a seleção sub-20.