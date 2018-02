Inter enfrenta lanterna Ascoli na 29.ª rodada do Italiano Inter de Milão e Ascoli, respectivamente líder e lanterna do Campeonato Italiano e com uma diferença de 54 pontos entre si, se enfrentam no próximo domingo, pela 29.ª rodada. Mesmo jogando fora de casa, a Inter não deverá ter muitos problemas para vencer, manter sua invencibilidade e ampliar sua já confortável vantagem na liderança, atualmente de 16 pontos. Mas o Ascoli, que estava praticamente condenado há algumas rodadas, vem ganhando força e tentará complicar as coisas para a equipe de Milão. Já a Roma, segunda colocada, viaja a Florença para enfrentar a Fiorentina, sétima colocada e que ainda tenta uma vaga na Liga dos Campeões. As atenções também serão extremas fora de campo, já que as torcidas das duas equipes se odeiam e costumam brigar quando os times se enfrentam, geralmente deixando sempre um saldo lamentável. A equipe de Florença está a dez pontos da última vaga de acesso à fase preliminar da competição européia, mas estaria na terceira posição se não tivesse começado com menos 15 pontos em razão da participação no escândalo de manipulação de resultados. Os jogadores da Roma chegam empolgados pela classificação às quartas, após passarem pelo Lyon da França. Além disso, os três pontos serão importantes para melhorar a boa distância de nove pontos em relação ao terceiro colocado, a arqui-rival Lazio. A partida marca ainda o confronto entre os principais artilheiros da competição: Francesco Totti, capitão da Roma e que tem 16 gols, contra Luca Toni, da Fiorentina, que aparece logo atrás, com um a menos. No domingo à noite Lazio e Empoli fazem um confronto importante pela última vaga à Liga dos Campeões, em Roma. O time da capital quer justamente impedir o avanço do adversário, que está quatro pontos atrás e em quinto lugar. A promessa é de uma partida equilibrada. O Palermo, que já caiu para quarto, visita a Sampdoria em Gênova no sábado e, se não vencer, corre risco de cair ainda mais na tabela. E quem espera uma série de tropeços dos adversários é o Milan, que recebe a Atalanta e quer reduzir a desvantagem de seis pontos para Lazio e Palermo. Na parte de baixo da tabela, as partidas Parma x Siena, Messina x Torino, Catânia x Reggina e Cagliari x Chievo serão importantes, principalmente no caso dos visitantes. O único jogo relativamente mais tranqüilo da rodada coloca frente a frente Udinese e Livorno, que ocupam posição intermediária na competição.