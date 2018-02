Inter enfrenta Livorno com cabeça na Liga dos Campeões A Inter de Milão, líder isolada do Campeonato Italiano, enfrenta sábado o Livorno, pela 27.ª rodada, pensando no confronto de volta das oitavas-de-final da Liga dos Campeões com o Valencia, na Espanha. Após empatar em 1 a 1 com a Udinese na última quarta-feira no Giuseppe Meazza, a Inter teve encerrada sua série de 17 vitórias consecutivas na competição, mas não deve encontrar problemas para conseguir os três pontos. Já o Livorno, 12.º colocado e que atuará em casa, quer se aproveitar da situação para conseguir uma vitória e entrar para a história como a equipe que acabou com a invencibilidade da Inter em uma das melhores campanhas da equipe milanesa em toda sua história. Para a partida, o técnico Roberto Mancini não terá o argentino Esteban Cambiasso e o francês Patrick Vieira, peças fundamentais no meio-campo. O atacante Adriano, que deixou o campo no empate com a Udinese por um problema muscular, deve voltar ao time. Outros reservas estarão em campo. Roma e Milan, que também jogam sábado por terem compromissos pela Liga no meio de semana, enfrentam Ascoli e Chievo Verona. A Roma, 14 pontos atrás da Inter, visita o lanterna Ascoli e deve sair de campo com os três pontos, mesmo mandando a campo um time reserva para poupar forças à partida com o Lyon, pela Liga. Para o Ascoli, a seis pontos da salvação, o único resultado que interessa é a vitória. O Milan, que jogará à noite, recebe o Chievo Verona também pensando no Celtic, mas não pode se dar ao luxo de poupar jogadores por ainda ter um objetivo na competição: a quarta colocação, que o garante na fase preliminar da Liga dos Campeões. A arqui-rival da Inter está a três pontos da Lazio, quarta colocada, e ainda tem de torcer por tropeços do clube da capital italiana e do Empoli, na quinta colocação. O atacante brasileiro Ronaldo, que não atuará na Liga por já ter jogado pelo Real Madrid, está confirmado na equipe titular. Mas o Chievo, que luta para não cair, conseguiu bons resultados nos últimos jogos e não deverá dar vida fácil ao Milan. No domingo, o Palermo tentará abrir vantagem na terceira colocação contra o Messina, fora de casa. O adversário também tenta permanecer na primeira divisão. Já o surpreendente Empoli vai a Udine pegar a Udinese, que chega com força após o empate com a Inter. Esperando tropeços de Palermo, Lazio e Empoli estará a Fiorentina, ainda com alguma chance de chegar à quarta colocação. O time recebe o Torino, que chega após quebrar na quarta uma série de seis derrotas consecutivas. Na luta para não cair, Parma e Reggina se enfrentam diretamente, com vantagem para o segundo, enquanto o Cagliari respirará se bater a Atalanta em casa. Em partida que reúne dois times na metade da tabela, Catania e Siena se enfrentam no campo neutro de Rimini, com portões fechados.