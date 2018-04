Inter enfrenta o Palmeiras com Rafael O atacante Rafael Sobis será o substituto de Nilmar no Internacional, nesta quarta-feira, contra o Palmeiras, em São Paulo. O titular foi jogar com a seleção brasileira no Haiti e deixou três jogadores disputando sua vaga. Hábil e veloz, com um chute preciso de fora da área, Rafael Sobis ganhou a parada porque o técnico Joel Santana gostou de sua participação no segundo tempo dos jogos contra o Paraná e o Figueirense. Danilo e Diego sobraram. A entrada de Rafael Sobis é a única modificação do Internacional. Nas outras posições, o time é o mesmo que derrotou o Figueirense por 4 a 0 no sábado passado, no Beira-Rio. Depois de uma fase de diversas alterações na escalação, por contusões e suspensões, quando perdeu seis jogos em dez disputados, o técnico Joel Santana acredita que encontrou a formação ideal sem o lateral-esquerdo Alex, os volantes Marabá e Sangaletti e o atacante Danilo. Como ganhou os últimos seis pontos que disputou, Joel Santana não quer voltar a mexer no time e mantém Chiquinho como ala-esquerdo e Fernando Miguel e Labarthe como volantes. Élder Granja passou a ser um meia-armador adiantado, no lugar que era de Fernandão, que, por sua vez, assumiu a condição de atacante. O Internacional começa a rodada como 11º colocado, com 34 pontos, e sonha com uma vitória combinada com tropeços de Corinthians e São Caetano, nesta quarta-feira, e do Criciúma, na quinta-feira, para avançar para a oitava posição. Se perder, pode ser ultrapassado por três times: Cruzeiro, Figueirense e Coritiba ou Fluminense.