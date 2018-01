Inter enfrenta teste de fogo no Mineirão O jovem time do Internacional enfrenta o maior teste do ano neste domingo, quando disputa a liderança do Campeonato Brasileiro contra o Cruzeiro, no Mineirão. Até o técnico Muricy Ramalho, sempre comedido, diz que se ganhar passará a acreditar que o título é possível. Sem problemas para montar o time, ele fará somente uma alteração, por oção tática, tirando o atacante Diego para escalar o armador Cleiton Xavier. O objetivo é tornar a marcação mais rígida e manter a posse de bola por mais tempo durante o jogo. Apesar de estar em segundo lugar, com 26 pontos, dois atrás do líder Cruzeiro, o Internacional ainda espera que suas qualidades sejam reconhecidas. Nas primeiras rodadas, o time alternava boas e más exibições. Nos jogos mais recentes, Muricy deixou de falar em fase de formação do time e passou a elogiar o desempenho coletivo do Internacional. No Mineirão, os garotos promovidos neste ano mostrarão se a maturidade chegou ou se ainda vai demorar mais um pouco.