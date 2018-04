Inter entra com time reserva para encarar o Veranópolis pelo Gaúcho O Internacional vai continuar sua política de poupar jogadores no Campeonato Gaúcho. Mesmo sem jogos da Libertadores até 16 de abril, o Inter entrará em campo neste domingo, a partir das 16h, contra o Veranópolis, pela 11ª rodada do Estadual, com o time completamente reserva. Apesar disso, a equipe terá atrações como Cláudio Winck, que atuará como volante no meio-campo.